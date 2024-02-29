Генерал-лейтенант ЗСУ повідомив Вашингтону про основні потреби Сухопутних військ на полі бою

Командувач висловив подяку народові Сполучених Штатів за допомогу Україні та підкреслив її важливість для відбиття повномасштабної збройної агресії Росії.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк взяв участь у XVI Безпековому діалозі Україна-США та окреслив основні потреби на фронті.

Про це генерал Павлюк повідомив у фейсбуці.

"У форматі онлайн долучився до XVI Безпекового діалогу Україна-США щодо оцінювання оборонних спроможностей і потреб України після другого року війни, який пройшов у Вашингтоні. Тематична частина, присвячена, зокрема, питанням Сухопутних військ, відбулася за участі поважних військових фахівців та аналітиків провідних безпекових установ", – написав Павлюк.

Командувач окреслив основні потреби, які мають Сухопутні війська для ведення бойових дій проти противника, який переважає, зокрема щодо окремих видів озброєння, військової техніки та можливостей посилення армійської авіації.

Він також запевнив учасників, що лише продовження підтримки України, Збройних сил і Сухопутних військ ЗСУ дасть змогу повністю відновити територіальну цілісність країни в міжнародно визнаних кордонах та знизить можливості Росії поширити свою агресію на інші країни.

Як повідомляв ТСН.ua, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає законопроєкт про мобілізацію. 29 лютого там вирішувалося питання щодо поправок у документі стосовно мобілізації аспірантів.

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