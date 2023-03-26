Генерал-лейтенант ЗСУ пояснив, чому росіяни переорієнтувалися з Бахмута на Авдіївку і чи вдасться їм взяти місто

Генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко пояснив, що російська армія вирішила переорієнтуватися на Авдіївку, бо там у них "сильніше логістичне забезпечення", а довкола Бахмута зосереджені потужні українські зусилля.

Таку думку Романенко висловив для 24 каналу.

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"Треба робити якісь дії, досягати результатів хоча б на якомусь напрямку", – стверджує Романенко.

Також окупанти зрозуміли, що на Авдіївському напрямку мають кращі можливості не лише артилерійських, а й авіаційних ударів. За словами Романенка, повинна бути ціла інфраструктура, яка б забезпечила роботу літальних апаратів – і пілотованих, і безпілотних.

"Це не принципово стратегічний, але кращий за можливостями напрям. Вони керуються прислів'ями: "Якщо не в лоб, то по лобу" та "Ану ж пройде, ану ж досягнемо". З цим в них погано", – вважає військовий експерт.

Хоча ситуація навколо Авдіївки справді ускладнилася. Тривають запеклі бої, але він впевнений, що українські сили "продовжуватимуть виконувати бойові дії оборонного характеру".

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, наступ Росії під Бахмутом сповільнюється, тому що, за їхніми даними, російське командування було вимушене перекинути декілька своїх підрозділів звідти на інші напрямки.

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