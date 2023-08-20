Генерал Маломуж розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку: хто має ініціативу

Окупанти намагаються відтягнути українські війська від Бахмута.
На Куп’янському напрямку відбуватимуться жорстокі бої, але ЗСУ не дозволять російським окупантам розвивати наступальні можливості. Ініціативу на цьому напрямку мають українські Сили оборони.
Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.
За його словами, на цьому напрямку російське командування хоче продемонструвати здатність наступати та захоплювати нові території, а разом з тим російська армія намагається відтягнути українські війська від Бахмута на Донеччині.
"Бахмут має для Путіна дуже велике символічне значення. Його втрата для нього - це стратегічний воєнно-політичний прорахунок. Не тактичний, оскільки це не такий великий успіх, а військово-політичний: втратити Бахмут, за який билися цілий рік. Для нього це провал", - наголошує Маломуж.
Саме тому РФ кинула на Куп’янський напрямок угруповання в 110 тис. військових. Зокрема, й залишки російської військової еліти. Втім, там окупаційна армія просувається "по 800 метрів - кілометру, після чого ми їх відбиваємо на вихідні позиції".
На Куп’янському напрямку Україна створила хороші лінії оборони. Саме тому ініціатива залишається у ЗСУ, наголошує Маломуж.
"Ми стоїмо дуже жорстко. Ми тримаємо ініціативу навіть за маневрування військами. Рух [противника] в межах кілометра-півтора в різних напрямках, туди-сюди або флангами, нічого не означає на полі бою. Фронт там стоїть жорстко, посилений новими можливостями, включно з іноземним озброєнням. Думаю, зараз там буде дуже потужний бій, але ми не дамо ворогові можливості розвиватись у наступальному форматі", - каже Маломуж.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав потужне відео, як ЗСУ нищать ворога на Куп'янському напрямку.