Генерал Маломуж розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку: хто має ініціативу

На Куп’янському напрямку відбуватимуться жорстокі бої, але ЗСУ не дозволять російським окупантам розвивати наступальні можливості. Ініціативу на цьому напрямку мають українські Сили оборони.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

За його словами, на цьому напрямку російське командування хоче продемонструвати здатність наступати та захоплювати нові території, а разом з тим російська армія намагається відтягнути українські війська від Бахмута на Донеччині.

"Бахмут має для Путіна дуже велике символічне значення. Його втрата для нього - це стратегічний воєнно-політичний прорахунок. Не тактичний, оскільки це не такий великий успіх, а військово-політичний: втратити Бахмут, за який билися цілий рік. Для нього це провал", - наголошує Маломуж.

Саме тому РФ кинула на Куп’янський напрямок угруповання в 110 тис. військових. Зокрема, й залишки російської військової еліти. Втім, там окупаційна армія просувається "по 800 метрів - кілометру, після чого ми їх відбиваємо на вихідні позиції".

На Куп’янському напрямку Україна створила хороші лінії оборони. Саме тому ініціатива залишається у ЗСУ, наголошує Маломуж.

"Ми стоїмо дуже жорстко. Ми тримаємо ініціативу навіть за маневрування військами. Рух [противника] в межах кілометра-півтора в різних напрямках, туди-сюди або флангами, нічого не означає на полі бою. Фронт там стоїть жорстко, посилений новими можливостями, включно з іноземним озброєнням. Думаю, зараз там буде дуже потужний бій, але ми не дамо ворогові можливості розвиватись у наступальному форматі", - каже Маломуж.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав потужне відео, як ЗСУ нищать ворога на Куп'янському напрямку.

Читайте також: