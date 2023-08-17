Генерал Маломуж відповів, чи варто очікувати масштабної мобілізації в Україні

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, зокрема, за спеціальностями, які дуже важливі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"Це ракетники, танкісти, снайпери, професійні війська Сил спеціальних операцій та айтівці, які працюють сьогодні у нових видах Збройних сил. Іде поетапний формат мобілізації, він не припиняється. Зрозуміло, що поповнення йде поступово і таких масових сьогодні форматів не потрібно", - каже Маломуж.

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Проте, він наголошує, якщо ситуація буде розвиватися надзвичайно важко, для прикладу, якщо Росія підкине "свіжих" окупантів, тоді Україні доведеться провести чергову мобілізацію.

"Будемо дійсно визначати перспективи за тими військами, які потрібні, і відповідно до ситуації підбирати особовий склад із тих людей, які сьогодні знаходяться або в запасі, або очікують вже на базах підготовки. У нас високий резерв, який проходить зараз підготовку на полігонах та за кордоном", - додав Маломуж.

Нагадаємо, в Україні низка категорій може мобілізуватися лише добровільно.

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