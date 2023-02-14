Генерал Міллі назвав бої за Бахмут затяжними і з великими втратами: "Українці продовжуватимуть бій"

Американський генерал вважає, що Сили оборони України не відступлять від Бахмута.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі вважає, що українські війська не відступлять від Бахмута, і назвав бої за місто наймасшатбнішими за втратами на сьогодні.

Про це Міллі заявив на пресконференції за підсумками засідання дев’ятого "Рамштайну" 14 лютого.

"Найдинамічніший зсув лінії фронту в обидва боки загалом відбувається в районі Бахмута. Українці змінюються, вони воюють в обороні. Росіяни, насамперед група Вагнера, нападають. Я б описав це як украй затяжну битву на виснаження з дуже високим рівнем втрат, особливо з російського боку", – описав ситуацію американський генерал.

За його оцінкою, бої за Бахмут відбуваються без якихось хитрих маневрів. Міллі сказав, що це "просто низка атак, багато артилерійського вогню з украй високим рівнем втрат у цьому конкретному районі".

Генерал також не береться оцінювати тривалість боїв за Бахмут, однак вважає, що вони триватимуть доти, доки окупанти зможуть продовжувати воювати.

"Я не думаю, що українці просто зламаються й програють, вони продовжуватимуть бій", – додав Міллі.

Він також сказав, що США стежитимуть, щоб Україна мала достатньо засобів для подальших дій на полі бою.

Яка зараз ситуація в Бахмуті

Як повідомив військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман, ворожі війська намагаються оточити Бахмут з півночі і з півдня. Бойові дії точаться в передмісті, і захисники України відловлюють численні російські ДРГ.

Водночас військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко повідомив про складну ситуацію в Бахмуті, однак висловив переконання, що росіянам не вдасться взяти місто в оточення.

За даними британської розвідки, за останні три дні "вагнерівці" досягли певних успіхів у районі села Красна гора біля Бахмута. Проте на цьому напрямку триває українська організована оборона. Тактичне просування ворога на південь від міста має мало прогресу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.