Генерал Міллі заявив про колосальні втрати Росії та України у війні: "Все дійде до столу переговорів"

Росія та Україна зазнають колосальних втрат у війні, тому рано чи пізно все дійде до столу переговорів і будуть ухвалені відповідні рішення.

Про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив на пресконференції за підсумками зустрічі у Рамштайні 20 січня.

Зокрема, він підтвердив дані українського Генштабу про втрати РФ, що сягають понад 100 тис.

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"Коли ми говоримо про кількість поранених, постраждалих, загиблих, звичайно, це війна, і ми розуміємо, що цифри будуть великими. Також ми вже бачимо, якими є втрати росіян – а це понад 100 тисяч – це дуже велика кількість. І для Росії вона просто немислима. Тут ми говоримо про російську армію, російських військових, а також про так званих "вагнерівців". Справді, вони зазнають величезних та колосальних втрат", – розповів Міллі.

Він також нагадав, що Росія оголосила про призов 300 тис. осіб під час чергового етапу мобілізації, "але ми розуміємо, що насправді кількість мобілізованих значно більша".

Генерал висловив сподівання, що Україна відвоює всі свої території, а також що рано чи пізно сторони сядуть за стіл переговорів.

"Україна також зазнає величезних втрат. Ми бачимо, скільки невинних життів забирає російська війна, адже Росія б’є по об’єктах критичної інфраструктури, по житлових районах. І так само дуже багато поранених та загиблих серед солдатів української армії. Тому обидві сторони конфлікту зазнають колосальних втрат. Тому я гадаю, що рано чи пізно все дійде до столу переговорів і будуть ухвалені відповідні рішення. І ми сподіваємося, що Україні вдасться відвоювати свої території", – наголосив Міллі.

Нагадаємо, в німецькому Рамштайні 20 січня відбулося чергове засідання міністрів оборони 50 країн щодо військової допомоги для України. Перед засіданням очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що у війні настає вирішальний момент, і запевнив у підтримці України стільки, скільки буде необхідно.

Після засідання його учасники оголосили, яку саме допомогу можуть надати Україні. Остін назвав пакет нової допомоги "надзвичайно потужним".

Однак на зустрічі так і не було ухвалено рішення про передавання Україні сучасних німецьких бойових танків Leopard.

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