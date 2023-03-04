Генерал НАТО назвав нові цифри ліквідованих росіян від початку повномасштабної війни: кількість вражає

Командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі заявив, що росіяни втратили понад 200 тисяч своїх військових у війні проти України, серед них чимало офіцерів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому минулого року понад 200 000 російських солдатів і понад 1800 офіцерів були вбиті або поранені.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, пише Spiegel.

За його слвоами, "масштаби цієї війни неймовірні", адже Росія вже втратила понад 2000 танків і в середньому російська армія випускає понад 23000 артилерійських снарядів на день. Командувач військ НАТО в Європі додав, що після нападу Росії на Україну Альянс має пристосуватися до нової реальності.

"Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків холодної війни полягає в тому, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто зможе виробляти швидше", - сказав Каволі.

Він також наголосив на важливості згуртованості населення: "Ми навчилися на цьому конфлікті, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю і надихнути партнерів".

Нагадаємо, за данними Генерального штабу ЗСУ, від 24 лютого 2022-го до 4 березня 2023-го ЗСУ знищили 152190 солдатів армії Російської Федерації. За останню добу ліквідовано ще 820 російських військових. Дані уточнюються.

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