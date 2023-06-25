Генерал Наєв оцінив загрозу наступу "вагнерівців" з Білорусі: чи є небезпека для Києва

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував загрозу нападу "вагнерівців" з території Білорусі. Він наголосив, що ситуація на кордоні контрольована Силами оборони.

Про це повідомляє Military Media Center.

Генерал Наєв наголосив, що ситуація на північному кордоні контрольована. Він зазначив, що Сили оборони і надалі укріплюють цю ділянку, щоб не допустити жодних проривів.

"Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7", - повідомив генерал.

Сергій Наєв зазначив, що якщо окупанти намагатимуться вдруге піти на Київ, що це буде для них самогубством.

"Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках", - пояснив він.

Нагадаємо, колишній голова Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннат заявив, що "вагнерівці" можуть готувати наступ на Київ після того, як їхній ватажок Євген Пригожин після спроби заколоту виїхав до Білорусі.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що бойовики терориста Пригожина після невдалого бунту в РФ навряд чи зможуть піти з Білорусі на Київ.

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