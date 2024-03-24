Генерал Ніколюк йде з посади командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ

Віктор Ніколюк очолить один з напрямків фронту.

Генерал Віктор Ніколюк складає з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

Про це Ніколюк написав на своїй сторінці у соцмережі.

"Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту", - повідомив Ніколюк.

Він заявив, що складає з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажає своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік.

Він також висловив вдячність всім за плідну співпрацю.

"Маю впевненість про її продовження в нових умовах. Разом до перемоги! Маю честь!" - додав він.

Фото: Генерал-майор Віктор Ніколюк

Відомо, що генерал-майора Віктора Ніколюка призначили командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. До цього він обіймав пост Командувача оперативного командування "Північ".

Віктор Ніколюк: служба в ЗСУ

47-річний Віктор Ніколюк народився у Кіровоградській області. Командував ОК "Північ" від 2021 року, 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення Росії, очолював оборону Чернігова. 10 березня 2022 року Ніколюку присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Під час служби в ЗСУ був на чолі розвідувальної роти, танкового батальйону. Він також очолював штаб 92-ї окремої механізованої бригади, а згодом став її командиром.

У березні 2017 року полковника Віктора Ніколюка призначили начальником 169-го навчального центру "Десна", а в грудні 2018-го він став генералом.

1996 року закінчив навчання в Харківському гвардійському вищому командно-танковому училищі. 2007 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

ТСН.ua вже повідомляв, коли генерал-майор Віктор Ніколюк кстав командувачем підготовки Сухопутних військ.

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