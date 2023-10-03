Генерал Павлюк: Україна розширює співпрацю з Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування

Перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк провів робочу зустріч з делегацією Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування під головуванням директора центру, Посла Стефано Тоскано.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Під час зустрічі обговорено питання надання підтримки від Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування Міністерству оборони України та Україні в цілому щодо розвитку системи протимінної діяльності та національних спроможностей в сфері гуманітарного розмінування.

Посол Стефано Тоскано засвідчив незмінну підтримку Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування в прагненні очистити території України від мін та вибухонебезпечних залишків війни.

Крім того, пан Посол проінформував представників Міністерства оборони України про готовність Уряду Швейцарської Конфедерації надати допомогу на реалізацію заходів гуманітарного розмінування протягом 2024-2027 років на суму 100 млн. швейцарських франків.

Також Женевський центр гуманітарного розмінування підтвердив розширення співпраці у сфері управління інформацією протимінної діяльності, питань національної стандартизації та стратегічного менеджменту, проведення підготовки спеціалістів, підтримки суб’єктів протимінної діяльності та спільної роботи із формування національної стратегії протимінної діяльності.

Перший заступник Міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк визначив основні напрямки спільної роботи та підтвердив готовність Міністерства оборони України до співпраці.

"Активно працюємо над запровадженням нових спільних проєктів із Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування за низкою напрямків. Наголошую, що спільна співпраця зменшить ризики для населення від вибухонебезпечних предметів та сприятиме соціально-економічному та гуманітарному розвитку регіонів, що постраждали від російської агресії", – підкреслив Олександр Павлюк.

Під час зустрічі Перший заступник Міністра оборони висловив подяку за підтримку, яка вже надається Україні, а також за допомогу Міністерству оборони України та іншим державним органам влади у реалізації заходів протимінної діяльності.