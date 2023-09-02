Генерал пояснив, що означатиме для Путіна знищення Кримського мосту

Знищення Кримського мосту не означатиме повернення півострова Україні. Це лише переріже одну з основних артерій постачання окупантів, яка для Путіна є сакральною.

Росіяни зараз докладають всіх зусиль, аби вберегти Кримський міст від руйнування. Однак знищення самого незаконно побудованого мосту ще не означатиме повернення півострова Україні.

Таку думку висловив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, Кримський міст наразі варто розглядати у контексті руйнування логістичного шляху ворога. Такими ж важливими артеріями окупантів є і Чонгарський міст та паромна переправа у Керчі.

"Не треба плутати знищення мосту із відвойовуванням півострова Крим. Керченський міст важливий як засіб. Є й інші мости, які нам треба бити – Чонгарський, поромна переправа у Керчі тощо. Тому Керченський міст слід розглядати в контексті руйнації логістичного шляху ворога", – сказав Романенко.

За його словами, незаконний міст справді є важливим сакральним об'єктом для російського диктатора Володимира Путіна.

"Але погоджуся з тим, що Керченський, чи, як його назвали у Росії, Кримський міст є сакральним об'єктом для Путіна. Так само, як вони кажуть, "російськомовний" Харків посмів чинити опір, хоча мав здати кілька десятків кілометрів до кордону і вирушити в "руський мир" з усіма наслідками. Це відомі путінські погляди з урахуванням фальсифікованої історії" – наголосив генерал.

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня в РФ заявили про нібито атаку безпілотника на Кримський міст. У МО РФ стверджують, що морський дрон нібито був завчасно виявлений та знищений у Чорному морі. Згодом в Росії поскаржилися, що міст атакували за ніч нібито аж тричі.

Читайте також: