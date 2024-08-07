Генерал Романенко розказав, як винищувачі F-16 змінюють ситуацію у війні

Літаки F-16, які вже отримала Україна, не зможуть змінити ситуацію на лінії фронту, оскільки пілоти повинні спочатку адаптуватись до Українського театру воєнних дій.

Про це в етері Еспресо заявив засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Поки на лінії фронту ситуацію не міняє, змінює ситуацію дійсно в повітрі, тому що пілотів адаптують для нашого театру воєнних дій, вони повинні набратись досвіду з одного боку, а з іншого боку це проводиться таким чином, щоб ми не втратили ці літаки в такій суперечці інтересів. Оскільки це розроблявся літак як легкий винищувач, але він має і універсальні характеристики щодо завдання ударів по наземних цілях, тобто застосовується в ролі штурмовика", - розповів генерал Романенко.

Крім того, він зазначив, що дані винищувачі мають можливість працювати по аеродинамічних цілях, до яких відносяться крилаті ракети безпілотник та гелікоптери.

Романенко зазначив, що в Україні винищувачі F-16 можуть працювати по крилатих ракетах та БПЛА. Він вважає, що ці літаки можуть відігравати серйозну роль у якості сил ППО, адже судячи з атаки, яку загарбники здійснили 8 липня по Києву, вони вдосконалюють свої ракети, які здатні більш ефективно проходити українську ППО.

"Кількість безумовно недостатня, але досвід придбають і наш інженерно-технічний склад на аеродромах, і це не один аеродром, а декілька, це й не тільки аеродроми, тобто використовують все те, що роблять, до речі, пілоти на радянських літаках нашого парку, тобто теж виконують свої завдання в дуже важких умовах, коли переважають в рази кількість літаків повітряно-космічних сил російської збройних сил Російської Федерації. І тому треба, щоб придбали досвід і пілоти, і інженерно-технічний склад, виконання цих завдань", - каже Романенко.

Він вважає, що після цього можна буде переходити до виконання інших завдань.

"І поступово ми будемо наближуватись до виконання завдань на лінії зіткнення і поза нею. Для нас головна мета — це знищення носіїв у керованих авіаційних бомб, а це можна робити чи зенітно-ракетними комплексами середньої, великої дальності такі, як Patriot чи літаками покращеними четвертого плюс покоління, такі, як є F-16, але я ще раз кажу, з урахуванням відповідного інформаційно-технічного забезпечення, тому що характеристики літаків російських Су-30, 35 кращі, ніж F-16", - додав генерал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАТО показали тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, ми також інформували, що аналітики ISW пояснили, чому Україні потрібен великий парк винищувачів F-16.

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