Генерал розповів, коли ЗСУ зможуть перейти до звільнення окупованих територій та що для цього необхідно

Зараз Збройні сили України повинні якомога ефективніше знищувати російських загарбників, їхню техніку та озброєння, щоб вирівняти воєнний потенціал.

Про це розповів колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю Obozrevatel.

За його словами, хоч втрати Росії в Україні великі, але попри це, ворог поки що має перевагу у живій силі та в ударних засобах.

"Але перед нашими Збройними силами стоїть завдання якомога ефективніше знищувати живу силу, озброєння та техніку противника, щоб вирівняти потенціали. Це означає виконання оборонного завдання, яке змусить противника перейти до оборони по всьому фронту. А потім, використовуючи оперативну паузу, зібрати сили. Якщо ми їх назбираємо завдяки нашим союзникам – причому це треба зробити швидко та масовано – тоді можна вести розмову про контрнаступальні операції зі звільнення нашої території від військ противника", - зазначив він.

Нагадаємо, військовий експерт назвав місяць, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ.

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