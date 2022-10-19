Генерал розповів про помилку армії РФ і ПВК "Вагнер": наслідки будуть скоро

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а слідом за ним і командування армії РФ, намагаються залучати до війни в Україні ув'язнених, але цей підхід є стратегічно програшним.

Про це розповів колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Росіянам доводиться "затикати діри" - підрозділи і частини вони намагаються укомплектовувати зокрема і ув'язненими. В цьому приклад показав "кухар Путіна" (так російські ЗМІ називають Пригожина - ред.). цей досвід намагаються реалізовувати і в збройних силах РФ. Але це тимчасове поповнення особовим складом. Стратегічно це програшний підхід, і ми досить скоро побачимо наслідки, тому що в цих людей зовсім інше розуміння підходів до ведення бойових дій і за що вони приймають участь у цій війні. Це не на користь РФ", - пояснив Романенко.

За його словами, українське командування буде "використовувати ці помилки в боротьбі за нашу перемогу".

Російські зеки на війні

Керівник приватної військової компанії "Вагнера" і наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин вербує в колоніях російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених на війну проти України. Зокрема, він завербував маніяка-канібала.

Згодом російський олігарх і "кухар Путіна" Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера".

Британська розвідка заявила, що приватна військова компанія "Вагнера" проводить кампанію з вербування російських в'язнів для участі у війні проти України щонайменше від липня. Засудженим пропонують гроші, а також пом'якшення вироку.

Полонений російський зек розповів на допиті, як його та інших ув'язнених з колонії вербував керівник ПВК "Вагнер". Полонений повідомив, що армію в'язнів використовують як "гарматне м’ясо", щоб розвідувати українські позиції на передовій.

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