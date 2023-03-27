Генерал розповів, яка ще військова техніка потрібна Україні для успішного контрнаступу

Якщо Росія до сих пір намагається брати кількістю, то в України чудовий шанс брати саме якістю. Тим більше в контексті надання Україні західного озброєння для проведення успішного контрнаступу.

У якому співвідношенні правильно рахувати високоточну зброю і ту зброю, якою воює сьогодні Росія, розповів у прямому ефірі телеканалу FREDOM генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника генерального штабу ЗС України 2006-2010 років Ігор Романенко.

"Модернізовані МіГи, які передали нам західні партнери, не повністю реалізовують можливості базового натівського літака, такого як F-16, F-18. Ми боремося тому що можливості модернізації покращилися, в порівнянні з радянськими варіантами, які у них є. Але вони ще не досягли рівня базового натівського літака, за який бореться наше військово-політичне керівництво і це дуже правильно, тому що, по-перше, в оборонних діях вони вже потрібні, а ми зараз проводимо оборонну операцію, де треба зупинити противника, адже вони тактично, але просуваються і наступають, знищити якомога більше живої сили і техніки противника, змусити його перейти до оборони і тільки після цього переходити до наступальних дій в тому випадку, якщо до цього часу буде підготовлений стратегічного рівня резерв", - пояснив Романенко.

Військовий додав, що під час проведення контрнаступу ЗСУ потрібно ефективне прикриття з повітря.

"А ці резерви передбачають не тільки нашу піхоту, яку ми цінуємо, але на землі має бути підтримка танків більш ефективна ніж російська радянських часів, яку вони зараз реанімують. Нам необхідне прикриття з повітря сучасної авіації, яке мало б натівські можливості, яких у них більше, ніж у російських. Але поки, на жаль, навпаки — більш сучасні російські, у них можливості і характеристики кращі, ніж наші старі радянські. Трохи покращилася ситуація з надходженням радянських модернізованих, але принципі альфо не зміниться, поки не буде надана авіаційна техніка покоління 4+", - вважає Ігор Романенко.

Генерал-лейтенант додав, що Україна дуже сподівається отримати сучасну авіацію.

"Можливості є, багато країн погодилися, але немає рішення. Тому дуже сподіваємося за результатами роботи нашого керівництва з керівництвом союзників, в першу чергу, Сполучених Штатів, а також ці випадки і поведінка росіян, їхні ядерні ігри, я думаю, що імунітет у Заходу має бути. Це видно з результатів зустрічі в Москві товаришів Пу і Сі. Це час для того, щоб приймати рішучі кроки для забезпечення авіацією з новими можливостями, особливо напередодні тих контрнаступальних дій, які готуються", - наголосив військовий.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Словаччини 17 березня схвалив передавання Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Також Польщі Анджей Дуда повідомив, що його країна передає Україні літаки МіГ-29.

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