Генерал СБУ оцінив втрати армії Росії: на відновлення знадобляться роки

Росія від початку повномасштабного вторгнення до України значно виснажила запаси озброєння та боєприпасів, на поповнення їй знадобляться роки.

Про це розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі каналу "Freeдом".

На запитання, наскільки Росія була готова до тривалої війни, Ягун відповів:

"Насправді вона взагалі не була готова до тривалої війни. Це ми бачимо з того, що відбувається на війні, через непоправні втрати, які має Росія в озброєнні та боєприпасах, в виснаженні того озброєння, яке використовується. Є глибокі дослідження щодо можливостей ремонту стволів танків та артилерії, є ще одне дослідження окремо щодо боєприпасів. Там ситуація така, що якщо Росія хоче вийти на той рівень використання боєприпасів, який вона намагалася використати в перші місяці війни, то їй треба 7-8 років. Щодо ракет розрахунки, що Росія не може робити більше 15-25 ракет".

За його словами, "всі ці моменти накладаються на те, що Росія не була готова".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 30 листопада загальні бойові втрати ворога становлять близько 88 880 осіб убитими. Крім того, окупанти втратили:

танків – 2914;

бойових броньованих машин – 5872;

артилерійських систем – 1902;

РСЗВ — 395;

засобів ППО – 210;

літаків – 280;

вертольотів – 261;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562;

крилатих ракет – 531.

Раніше генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, яку тактику використало керівництво Росії під час планування повномасштабного вторгнення до України.

Читайте також: