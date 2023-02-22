Генерал СБУ розповів, як ЗСУ можуть зірвати контрнаступ окупантів

Збройні сили України, сформувавши танкові батальйони з нової західної техніки, отримають змогу прорвати фронт і вийти окупантам в тил.

Про це розповів ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, війна для армії Росії є безглуздою:

"Вони втрачають людей у величезній кількості - на сьогодні вже понад 144 тисячі. Але ми не враховуємо калік, важких поранень і взагалі поранених - все це виливається у цифру під півмільйона. Вони можуть просуватися, брати 7-8 км на місяць. Хтось з Великої Британії порахував, що якщо вони будуть такими темпами просуватися, то їм потрібно буде років 50, щоб дійти до Києва".

Ягун зазначив, що окупанти не мають можливості брати великі міста, не використовуючи бронетехніку.

"Вони змушені м'ясним валом витискати наших бійців з позицій. Але в разі, якщо ми підготуємо якісний маневрений бронекулак, який зможе прорвати на тій ці іншій ділянці фронту їхню оборону і вийти в їхні тили, вся ця їхня структурована контрнаступальна операція просто посиплеться", - наголосив він.

За словами генерала СБУ, у росіян "немає тої кількості людей, яких можна фронтально поставити в окопи і обороняти ту чи іншу лінію".

"Такою кількістю можна вести тільки маневрені війни, а маневрені війни передбачають бронетехніку. Техніки немає, озброєння немає, підготовлених штурмових мотобригад немає. Вони змушені ставити якісь перепони, стримувати наші війська і потроху просуватися... Якщо буде західна зброя, якщо будуть готові наші бійці, якщо ми введемо резерви, а це 2-3 новостворені бригади плюс танкові батальйони, які формуються з західної техніки - це той кулак, на який ворог не має відповіді", - сказав Ягун.

Нагадаємо, за підсумками останнього саміту "Рамштайн" союзники вирішили виділити Україні танки та бронетехніку, засоби ППО та боєприпаси.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що західні союзники сповнені рішучості продовжувати підтримку України та вірять в успіх українських військ під час весняного наступу.

Як пояснив військовий експерт Олександр Мусієнко, зараз ЗСУ перебувають на етапі, що передує контрнаступу — це "накопичення ресурсів для цього важливого етапу за допомогою наших партнерів, які нам передають зброю".

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов прогнозує, що до кінця серпня 2023 року Україна вийде на державний кордон зразка 1991 року.

Читайте також: