Генерал СБУ спрогнозував долю Білорусі в разі участі її армії в наступі на Україну

РФ може наважитися на нову спробу вторгнення до України з території Білорусі наприкінці січня або на початку лютого.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун стверджує, що участь білоруської армії у війні в Україні знищить останній шанс зберегти самостійність та незалежність Білорусі.

Про це він говорив в ефірі "Еспресо".

За його словами, білоруська армія у своїй більшості воювати не хоче. Однак у цьому напрямку зараз активно працює Росія, підштовхуючи до мобілізації населення та залучення білоруських військових підрозділів до бойових дій.

Водночас генерал СБУ зауважив, що користі від білоруської армії у війні буде небагато, а її участь становитиме загрозу для білоруської державності.

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“За нашою інформацією, якість цієї військової білоруської потуги буде, як троянський кінь у стані Росії. А якщо білоруси візьмуть участь у війні, то останній шанс Лукашенка, останній клаптик його самостійності та незалежності від Росії буде знищений. І Лукашенко це так само розуміє”, - стверджує Віктор Ягун.

Він також спрогнозував час ймовірного наступу на Україну з території країни-сателіта РФ.

“Коли білоруси перейдуть кордон України, а якщо це відбудеться, то може бути в кінці січня або на початку лютого, тоді це вже буде остаточне рішення, яке раз і назавжди закриє на найближчий час таке явище як незалежність Білорусі", - підкреслив ексзаступник голови СБУ.

На його думку, російське військове командування використає білоруські підрозділи, як гарматне м’ясо — в перших рядах наступу. Якщо вони не здадуться в полон, то будуть знищені. Разом з ними буде знищено й останній шанс захистити Білорусь як незалежну державу.

Нагадаємо, Росія вирішила всі організаційні та правові аспекти, які роблять можливим застосування спільного з білоруською армією угруповання для нового вторгнення до України.

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