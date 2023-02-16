Генерал Сирський поділився спогадами про битву за Київ: "Ситуація дійсно ставала критичною"

Командувач оборони Києва пригадав, що найгарячіший епізод був буквально на четвертий або п’ятий день повномасштабної агресії РФ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ та оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський поділився своїми спогадати битви за столицю, що тривала в період від 24 лютого до 2 квітня 2022 року.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сирський запевнив, що Україні вдалося досягти всіх цілей у битві за Київ, які вона собі поставила.

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"Вже у квітні не залишилось жодного ворожого солдата на території Києва, Київщини та інших областей, за які було відповідальне наше угруповання", – зауважив генерал-полковник.

Він розповів про найгарячіший епізод на початку битви за столицю, коли ситуація ставала критичною і ворог міг прорватися просто до самого Києва.

"Це був буквально четвертий або п’ятий день повномасштабної агресії. Момент, коли противник захопив плацдарм в районі Мощуна. Там дуже небезпечна ділянка. Найменша відстань безпосередньо до Києва, що забезпечувало прохід аж до площі Шевченка та вхід у місто. Ситуація дійсно ставала критичною. Були вжиті всі заходи, ми майже добу працювали на командно-спостережному пункті батальйону. Були висунуті всі резерви, які ми мали на той час", – описав ситуацію Сирський.

Він додав, що ціною неймовірних зусиль ситуація була переламана на користь України і російські окупанти не змогли зробити запланований прорив.

Командувач оборони Києва пригадав оцінки американських фахівців високого рівня, які вважали, що українські захисники не зможуть тримати оборону столицю більше ніж три-чотири доби.

"Коли ситуація кардинально змінилась на нашу користь, вони багато що зрозуміли про Україну та український народ", – додав Сирський.

Він також погодився з тезою про те, що успіх у київській стратегічній операції можна вважати моментом корінного переламу у війні. Адже саме ця операція продемонструвала, що українці опиратимуться і робитимуть це затято та майстерно.

"Це надзвичайно важливий епізод. Зараз у нас є інші завдання на сході, і там доволі непроста ситуація. Але завдяки проведеним заходам на Київщині ми змогли вивільнити частину наших військ і спрямувати їх туди, де важко, поступово звільнити Харківщину, частину Херсонщини, місто Херсон", – пояснив командувач Сухопутних військ.

Він додав, що саме завдяки успішній обороні Києва світові лідери повірили у силу українського народу та могутність війська. Після цього почали значно активніше допомагати Україні озброєнням, військовою технікоюта всім необхідним.

"Нас безумовно чекають важкі і криваві місяці. Але кожен наступний світанок наближає момент, коли на всій території України, як і в Києві, не залишиться жодного російського солдата – принаймні, живого", – резюмував Сирський.

Нагадаємо, українські війська повністю звільнили від ворога Київську область 2 квітня 2022 року.

Зауважимо, що в листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів, що після першого російського ракетного удару по Києву була пропозиція евакуювати все населення столиці. Однак глава держави не погодився на це.

У серпні 2022 року секретар РНБО України Олексій Данілов теж згадував перші дні повномасштабної війни і розповів, як тоді держава залишилася із ворогом сам на сам. Посадовець казав президенту, що "наше завдання зараз – вистояти перший тиждень-півтора, а потім буде допомога".

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