Генерал Сирський розповів про ситуацію на трьох напрямках фронту: як ЗСУ зривають плани окупантів

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що українські військові стримують російських окупантів на Купʼянському та Лиманському напрямках, а на Бахмутському продовжують наступальні дії.

Про це пише Military Media Center.

Сирський повідомив, що він працював в органах управління та військових частинах, які виконують завдання на найбільш активних ділянках фронту. Це було для того, щоб проаналізувати потреби українських захисників задля ефективнішої оборони держави. Також він нагородив військових, які відзначилися у боях за звільнення України.

Олександр Сирський. Фото: Military Media Center.

"В умовах продовження активних наступальних дій противника на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші війська щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі і техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ. На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу!", - зазначив Сирський.

Нагадаємо, Росія зосередила на одному із південних напрямків декілька армій.

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