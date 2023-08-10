Генерал США назвав найскладніше завдання для українського контрнаступу

Дуґлас Лют зазначив, що в таких умовах, в яких діють українці, американські підрозділи навіть не пробували б це зробити.

Перед українським контрнаступом стоїть найскладніше тактичне завдання, яке лише можна собі уявити – подолати стаціонарні оборонні споруди, які вибудували росіяни, тому не варто очікувати швидких результатів.

Про це генерал-лейтенант армії США у відставці Дуґлас Лют розповів в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Уявіть послідовні смуги мінних полів, перешкод, зокрема фізичних перешкод, як рови й танкові пастки, керовані і спостережувані лінії прямого вогню, а також артилерійські системи, підкріплені ударними російськими вертольотами", – зазначив Лют.

"Захід має подвоїти підтримку"

Генерал-лейтенант підкреслив, що це найскладніше тактичне завдання і навряд чи американська армія пішла б на це за таких умов, як зараз діють українці.

"Якби це робила американська частина, вона б виконувала завдання лише за умови переваги в артилерії, якої українці не мають. І якби вона мала перевагу в повітрі, тобто контролювала повітря над бойовим простором, а українці цієї переваги теж не мають. Тож ми нереалістично очікуємо, що українці зроблять на полі бою щось таке, що американські підрозділи навіть не спробували б", – підкреслив він.

Дуґлас Лют зазначив, що треба мати реалістичні очікування, в тому сенсі, що цей поступ буде повільним, і будуть жертви та втрати з українського боку, оскільки вони не мають усіх необхідних можливостей.

Генерал, зокрема, зазначив, що українці не мають достатніх потужностей для розмінування, і проникнення через мінні поля відбувається набагато повільніше, ніж очікувалося.

"Тож я думаю, що тут потрібна доза реалізму з точки зору того, що українці намагаються зробити і як швидко вони можуть досягти успіху", – наголосив американський генерал.

Нагадаємо, в Білому домі заявили про те, що український контрнаступ відбувається не так швидко, як очікувалося. Однак ЗСУ, хоч і не без труднощів, продовжують просуватися.

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