Генерал США назвав умову, за якої ЗСУ зможуть до кінця року відкинути окупантів за лінію 23 лютого

Генерал США назвав умову, за якої ЗСУ зможуть до кінця року відкинути окупантів за лінію 23 лютого

Українські війська зможуть відкинути російських окупантів до кінця 2022 року за лінію 23 лютого, якщо Захід консолідовано постачатиме ЗСУ озброєння у необхідній кількості.

Щоб мати такий вплив, який веде до перемоги, армії України треба ще близько 40 HIMARS.

Про це екскомандувач армією США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес заявив в ефірі "Голос Америки".

"У наступні кілька тижнів ми почнемо відчувати різницю від далекобійної артилерії та ракет і вплив, який вони здійснюють на російські війська. Але до того це буде пекло для українських солдатів і мирних жителів, по яких завдає ударів російська артилерія", – сказав Годжес.

Також читайте Британський генерал заявив, що частина України може на тривалий час залишитися в окупації росіян

Він також погодився з тезою про затримання постачання важкого озброєння від США.

"Існувало занепокоєння, що ми якимось чином можемо спровокувати росіян, якщо ми надамо якісь потужності. І ми врешті-решт їх надавали, і росіяни ніяк не реагували. Ми самі стримували себе більше, ніж потрібно. Ось чому ми зараз відстаємо у наданні деяких потужностей. Але позитив у тому, що процес пішов", – відзначив американський генерал.

Він також висловив сподівання, що США розроблять стратегію щодо регіону Чорного моря, адже Україна стратегічно важлива через своє положення.

Годжес також відповів на запитання про те, чи достатньо зараз українській армії чотирьох отриманих HIMARS.

"Як для HIMARS – це добре, але це близько 10% від потрібної кількості. І, звісно, потрібні боєприпаси. Щоб мати такий вплив, який веде до перемоги, треба ще десь 40 HIMARS", – зауважив екскомандувач армією США у Європі.

За його словами, йдеться про те, щоб зупинити російські війська і завдати непоправної шкоди їхній артилерії.

"Якщо вони (ЗСУ – ред.) це зроблять, а потім Генштаб вирішить, що росіяни досить ослабли і треба почати контрнаступ... Я думаю, що без артилерії росіяни не зможуть зрівнятися з українцями", – сказав Годжес.

Він продовжив – єдине, що вміє Росія, – це бити нескінченною кількістю артилерії. Якщо ж її не буде, то армія РФ стане вразливою.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що бойові дії знизяться до мінімуму вже до кінця року.

Білорусь готується до війни, нові рубежі на фронті, звільнення Херсона та зброя зі США - Жданов в ТСН

Читайте також: