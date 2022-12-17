Генерал США оцінив імовірність нового наступу росіян на Київ

Остання мобілізація у РФ була провальною, каже Годжес.

Новий наступ Росії на Київ у січні-лютому 2023 року навряд чи буде можливим через провальну підготовку окупантів, вважає колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

Свою думку американський генерал у відставці написав у Twitter.

Він нагадав, що остання часткова мобілізація в Росії провалилася, а тому вважає, що окупанти не зможуть якісно підготувати війська для нового великого наступу на Україну.

"Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим більше належної якості", - написав Годжес.

Ексгенерал США додав, що перебільшення потенціалу нових російських наступальних операцій грає на користь тим, хто шукає відмовки, щоб збройно не підтримувати Україну.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ готує близько 200 тисяч нових військових і що у нього немає сумнівів, що армія РФ здійснить ще одну спробу наступу на Київ.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти одержимі помстою і вони ніколи не відмовлялися від ідеї захопити всю територію. Втім, за його словами, важливим є те, чи здатні війська РФ на це.

"І чи здатні ми впоратися з цим? Але я впевнений, що їхнє бажання досягти цього все ще є", - сказав Зеленський.

Тим часом у США заявляють, що наразі не бачать ознак повторного наступу росіян на Київ. Там запевнили, що уважно стежитимуть за ситуацією найближчим часом.

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