Генерал США припустив, що війна не закінчиться 2023 року: у Зеленського відреагували

В Офісі президента відреагували на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, що Україні буде важко вигнати окупантів 2023 року і є ймовірність, що війна цьогоріч не закінчиться. У Зеленського запевнили, що бойові дії можна завершити у поточному році, але для цього потрібна зброя.

Про це сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк, пише 24 канал.

"Можна говорити про будь-які розвитки подій, але ми свідомі того, що цю війну можна закінчити поразкою Росії. Це дуже важливо. Для того, що б це зробити, потрібен певний обсяг інструментів, зокрема озброєння", – сказав представник Офісу президента.

Він наголосив, що йдеться про надання Україні бронетехніки та дальнобійних ракет, аби знищувати ворожі пункти базування.

"Має право (Міллі – ред.) на цю позицію, але треба конкретні інструменти", – прокоментував Подоляк.

Нагадаємо, за підсумками "Рамштайну" голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі висловив думку, що Україні буде важко" вигнати російські війська з усіх окупованих територій України" у 2023 році. Однак він не виключає, що це можливо.

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