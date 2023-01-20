Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Генерал США припустив, що війна не закінчиться 2023 року: у Зеленського відреагували

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
3530
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Генерал США припустив, що війна не закінчиться 2023 року: у Зеленського відреагували

Фото: Getty Images

Подоляк закликав партнерів надати Україні бронетехніку та дальнобійні ракети.

В Офісі президента відреагували на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, що Україні буде важко вигнати окупантів 2023 року і є ймовірність, що війна цьогоріч не закінчиться. У Зеленського запевнили, що бойові дії можна завершити у поточному році, але для цього потрібна зброя.

Про це сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк, пише 24 канал. 

"Можна говорити про будь-які розвитки подій, але ми свідомі того, що цю війну можна закінчити поразкою Росії. Це дуже важливо. Для того, що б це зробити, потрібен певний обсяг інструментів, зокрема озброєння", – сказав представник Офісу президента.

Він наголосив, що йдеться про надання Україні бронетехніки та дальнобійних ракет, аби знищувати ворожі пункти базування. 

"Має право (Міллі – ред.) на цю позицію, але треба конкретні інструменти", – прокоментував Подоляк.

Нагадаємо, за підсумками "Рамштайну" голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі висловив думку, що Україні буде важко" вигнати російські війська з усіх окупованих територій України" у 2023 році. Однак він не виключає, що це можливо. 

Новий "Рамштайн": епопея з Leopard і дивні вибрики Німеччини

Новий "Рамштайн": епопея з Leopard і дивні вибрики Німеччини

Читайте також:


 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3530
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація