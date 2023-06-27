Генерал США розповів, що потрібно ЗСУ для звільнення Криму до кінця літа

ЗСУ повинні руйнувати бази агресорів, які знаходяться в окупованому Криму.

Україна може звільнити півострів Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ все необхідне озброєння.

Вау думку в етері телемарафону висловив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

"Якщо Захід надасть усе, що потрібно, Україні, тоді Україна зможе звільнити Крим до кінця літа", - заявив генерал.

Він зазначив, що мова йде про ракети ATACMS та іншу високоточну зброю, яка дозволить Збройним силам України бити по російським базам на території півострова.

"Звичайно, я говорю про ATACMS, про високоточну зброю, яка дозволить українським силам бити Севастополь, Саки, Джанкой — всі ці російські бази. Вдарте по них — і росіянам доведеться забиратися. А якщо Сполучені Штати не нададуть таких спроможностей, тоді, на жаль, це займе довше", - заявив Годжес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російські окупанти розглядають можливість відходу від Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що Кіровському районі окупованого Криму невідомі підірвали залізничні колії, внаслідок чого перший вагон вантажного потяга зійшов з рейок.

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