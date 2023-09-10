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Генерал США спрогнозував, коли припиниться гаряча фаза контрнаступу ЗСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Генерал США спрогнозував, коли припиниться гаряча фаза контрнаступу ЗСУ

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі / Фото: Associated Press

Міллі наголосив, що українські військові під час наступу ще не виконали те, що планували.

Активні наступальні дії української армії, найімовірніше, ще триватимуть 30-45, а потім припиняться через погодні умови. 

Таку думку висловив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю BBC.

"Важкі битви все ще тривають. Українці борються і просуваються послідовно. Залишилося ще трохи часу, приблизно 30-45 днів, придатних для погоди, так що українці ще не закінчили. Битви ще не закінчилися. (Збройні сили - ред.) ще не завершили бойову фазу того, що вони планували", - сказав він. 

Міллі зауважив, що він " від самого початку я сказав, що ця війна буде довгою, повільною, важкою і пов'язана з великою кількістю жертв. Саме це відбувається".

Нагадаємо, у Байдена звернулися до союзників із важливою заявою щодо війни в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
874
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