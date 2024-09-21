Генерал США спрогнозував, коли Україна може отримати дозвіл на удари вглиб РФ

Дозвіл Сполучених Штатів Америки на удари вглиб території Росії може змінити перебіг війни. Можливо, Вашингтон оголосить про нього найближчим часом. В РФ досі залишається велика кількість цілей, по яких ЗСУ можуть завдавати ударів.

Про це заявив генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус у коментарі "24 Каналу".

Петреус наголошує, що через постійний російський терор України цей дозвіл повинен бути наданий якомога швидше. За його словами, український президент Володимир Зеленський має рацію у тому, що обмеження на удари американської тактичної ракетної системи, а також британської Storm Shadow мають бути зняті.

"Для мене незрозуміло, чому цей дозвіл зайняв так багато часу. Особливо після того, коли Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві", - наголосив генерал.

Петреус зауважує, що Росія по варварськи використовує плануючі бомби, які не є точними. Окупанти завдають ударів по містах та системно вражають енергосистему України. Своєю чергою, Україна завдає ударів по ворожих цілях на території Росії та провели несподіваний та дивовижний наступ на Курську область. Втім, США досі не надали цього дозволу.

Він відставці висловив сподівання, що між Києвом та Вашингтоном зараз тривають інтенсивні переговори. Тому невдовзі Україна таки отримає цей дозвіл.

"Можливо це відбудеться, коли президент України відвідає США. Дехто у Вашингтоні говорить, що росіяни перемістили всі цілі, які можна було б вражати. Однак ще є понад 100 важливих цілей, які неможливо просто так підняти і перемістити. Вони є в зоні досяжності американських тактичних ракетних систем або Storm Shadow", - каже генерал США у відставці.

Петреус наголошує, що цей дозвіл США повинні надати якомога швидше. З його слів, ситуація схожа з рішеннями, які Білий дім приймав надто довго. Наприклад, надання літаків F-16, танків Abrams, Leopard та ракет ATACMS.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому партнери відмовляються надавати далекобійне озброєння. З його слів, вони побоюючись ескалації конфлікту. Розвідки країн світу обмінюються інформацією, що стосується потенційних наслідків таких дій.

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