Генерал США у відставці пояснив, якою має бути миротворча місія в Україні

Миротворчі сили в Україні мають бути чітко організовані, інтегровані в систему ППО.

Миротворчі сили, які можуть бути розгорнуті в Україні, повинні мати чітко визначену місію та командування.

Про це заявив генерал армії США у відставці Бен Годжес в ефірі телемарафону.

“Має бути дуже чітка місія. Якою є мета? Ніхто не може сказати. Ми збираємось відправити 10 тисяч людей, але ще не визначили їхню місію та завдання”, – наголосив Годжес.

На його думку, ключовими пунктами для ефективної миротворчої місії є:

чітко визначене завдання для військових, які братимуть у ній участь.

правила застосування сили, зокрема дозвіл на відповідь Росії у разі порушення режиму припинення вогню.

єдине командування та повна інтеграція із українськими силами ППО та іншими видами оборони.

комплексний підхід, що включає повітряні, наземні, морські, безпілотні та протиповітряні компоненти.

Генерал підкреслив, що навіть за умови ухвалення рішення реалізація місії займе кілька місяців, оскільки сили потребують спільної підготовки та координації.

“Це не якась окрема сторожова застава. Це має бути інтегрована сила, яка здатна впливати на Росію у разі порушень”, – підсумував Годжес.

Нагадаємо, Чехія готова взяти участь у переговорах щодо потенційної присутності іноземних військ на території України. Якщо буде ухвалено рішення про створення миротворчої місії, чеські військові можуть стати частиною контингенту.

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