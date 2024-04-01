Генерал США відповів, чи скористається армія РФ взяттям Авдіївки

Окупаційна армія РФ не може повною мірою скористатися взяттям Авдіївки Донецької області. Наразі загарбники не мають на це спроможностей.

Про це заявив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в подкасті Silicon Curtain.

Він зауважив: наразі говорять про нестачу боєприпасів в ЗСУ та втрати серед військових, але й РФ має "справжні проблеми" зі своїм військом.

"Авдіївка впала п'ять тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності", - заявив Годжес.

З його слів, переваги Росії в боєприпасах, а йдеться про оголошувані співвідношення артилерійських снарядів росіян до України 5:1 чи 10:1, - "сприймаються як даність".

"Можливо, це подекуди і так, але в них (армії РФ - Ред.) немає здатності експлуатувати це. Бо росіяни втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів", - американський генерал.

Як повідомлялося,Forbes пише, що 30 березня Росія під Авдіївкою пішла в один із найбільших танкових штурмів за всю війну. ЗСУ розгромили ворожу колону ворога біля міста.

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