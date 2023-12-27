Генерал Тарнавський відверто пояснив, чому Україні необхідна мобілізація

Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що на фронті завжди відчувається нестача і людських, і технічних ресурсів. На його думку, для перемоги в цій війні Україні потрібні додаткові сили та засоби, адже військові втомлюються та потребують ротації.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"Завжди є брак ресурсу – як людського, так і технічного. Це у всіх військових частинах і угрупованнях. І скільки б ресурсів не було – цього все одно мало. Те, що для перемоги в цій війні нам реально потрібні додаткові сили та засоби – ми всі це прекрасно розуміємо. Тому що ті люди, які сьогодні виконують завдання, вони мають таке поняття, як втома. Тому їх потрібно підмінити, замінити. Як в спортивних матчах, у футболі ця зміна проходить – точно так само і тут", - сказав генерал.

Тарнавський каже, що нестача ресурсу для заміни може спричинити виснаження для особового складу.

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"Настає моральна втома під час виконання бойових завдань. І тут в значній нагоді будуть уміння та навички кожного командира. Десь підмінити, замінити, відреагувати. На фронті потрібні та важливі як піхотинці, так і кухарі чи слюсарі. Кожен повинен виконувати своє завдання. Тому сьогодні важко, але продовжуємо виконувати завдання", - сказав Олександр Тарнавський.

Водночас, за його словами, політична ситуація в країні мало впливає на моральний стан військових. Попри певні проблеми, моральний дух більшості військових залишається стійким. Для підтримки тих, хто виснажений, застосовуються заходи психологічної допомоги, а також важливу роль відіграє підтримка побратимів та рідних.

"По-перше, армія вона поза політикою, поза тими розмовами, які точаться навколо армії. Я не бачу проблем чи якихось сутичок між тією чи іншою посадовою особою. Ані мене, ані військових це не цікавить. Стосовно морального стану – так, деякі втрачають, деякі його підтримують. Тут є поняття таке – психологічна допомога, моральна допомога. Десь є втома – ми проводимо відповідні кроки, щоб підказати, підтримати. Дуже добре спрацьовує підтримка товариша, підтримка близьких. Тому сьогодні як ми з цього питання виходимо – десь відпустка, десь відпочили", - розповів командувач ОСУВ "Таврія".

Нагадаємо, у вівторок, 26 грудня, Валерій Залужний терміново вийшов у прямий ефір телемарафону, щоб прояснити нюанси нового законопроєкту про мобілізацію. Головнокомандувач ЗСУ розповів, що дійсно зараз потрібно на фронті і зробив кілька гучних заяв.

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