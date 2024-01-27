Генерал Тарнавський заявив, що окупанти значно збільшили кількість наступальних дій

Російські окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій – другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

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За словами генерала, у зоні відповідальності його військ у полон за тиждень здалися півтора десятки окупантів.

Також ворог протягом семи діб завдав у операційній зоні ОСУВ "Таврія" 100 авіаударів. В основному це КАБи і більшість з них скинуто загарбниками на Донеччину.

Вчора, 26 січня, окупанти завдали 2 ракетних удари із С-300 по Мирнограду і Новогродівці. А загалом росіяни здійснили 714 артобстрілів.

"Загальні втрати ворога склали 385 осіб та 21 одиниця військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки", – прозвітував Тарнавський.

Крім того, за минулу добу нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.

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