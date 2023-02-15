Генерал зі США заявив про нову фазу війни Росії проти України: хто вийде переможцем

МакКрістал гадає, що війна в Україні ще триватиме певний час і переможцем буде той, "хто бере на себе зобов’язання не здаватися і не програвати".

Російська агресія в Україні увійшла в нову фазу після того, як РФ кинула на фронт більше своїх бійців, які можуть затягнути тривалість бойових дій.

Про це екскомандувач Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані, генерал США Стенлі МакКрістал заявив під час Kyiv Jewish Forum.

Він зазначив, що Росія здатна залучити до участі у бойових діях багато людей і витримати величезні втрати. Так це було в часи Другої світової війни, коли росіяни втратили 20 млн убитими.

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"Отже, коли з’являється більше російських сил, навіть якщо вони не добре навчені чи керовані, вони стають фактором у боротьбі, і вони можуть зробити так, щоб ця боротьба тривала довго", – сказав МакКрістал.

Він звернув увагу, що на сьогодні РФ має достатньо сил, аби ускладнити операції українських військ навіть з новітньою високоточною зброєю. Проте велика кількість мобілізованих не допоможе росіянам досягти прориву через їхню обмеженість.

"Швидше за все, ми побачимо дуже смертоносне продовження тієї самої війни ще певний час… Але я думаю, що різницю зробить рішучість. Переможцем буде той, хто бере на себе зобов’язання не здаватися і не програвати", – наголосив американський генерал.

Він закликав підтримувати Україну стільки, скільки треба для перемоги у війні. За його оцінками, вкрай важливо давати державі необхідні для цього технології.

Водночас МакКрістал вважає, що Захід не квапитиметься з допомогою для України, аби не спровокувати Росію.

"Якщо ви раптово передасте надзвичайно велику кількість зброї, ефект, який це, ймовірно, матиме на Росію – не лише на Володимира Путіна, а й на російський народ, – може призвести до іншого результату, ніж ми хочемо. Це може створити ідею, що вони самі стали мішенню, що Захід планує навіть вторгнення до Росії", – висловив думку екскомандувач Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані.

Він додав, що ця "дещо повільна ескалація засмучує українців", однак генерал вважає це природним і таким, "що це, напевно, можна було передбачити".

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олега Жданова, війна добігає до кульмінаційного моменту, коли перебіг бойових дій повинен хитнутися в бік завершення на користь України.

Щодо очікуваного нового великого наступу РФ, то міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що в ЗСУ достатньо боєприпасів, щоб відбити цей наступ ворога.

Резніков також повідомив, що Україні знадобиться декілька місяців для повноцінного підготування до деокупації своїх територій.

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