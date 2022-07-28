Генерал ЗСУ назвав два головні напрямки, де російська армія найближчим часом спробує наступати

Незважаючи на майже зупинений наступ, окупанти все ж не залишають надій спробувати захопити ще українські міста. Генерал ЗСУ Сергій Кривонос вважає, що путінські солдати можуть розпочати наступ на Запоріжжя.

За його словами, російська армія має намір наступати на двох напрямках і туди вона зараз перекидає всі ресурси.

Про це ексклюзивно 24 каналу розповів генерал Збройних сил України Сергій Кривонос.

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В першу чергу, це наступ на Запоріжжя. Кривонос пояснив, що це одне з головних завдань для окупантів – захопити місто, а тому вони будуть продовжувати це робити. А другий напрямок – це Харківсько-Слов’янський напрямок, де російські загарбники також можуть за рахунок перекидання резервів та проривів намагатися оточити підрозділи ЗСУ.

"Оперативна пауза, про яку зараз всі говорять, не означає, що ворог заспокоївся. Окупанти змінюють тактику, змінюють порядок застосування своїх частин на фронті", – зауважив Сергій Кривонос.

Нагадаємо, екскомандувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес припустив, що активні бойові дії Росії в Україні, ймовірно, триватимуть також взимку.

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