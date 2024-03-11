Генерал ЗСУ назвав населені пункти на Донеччині, які можуть захопити окупанти – мапа

На Авдіївському напрямку ЗСУ формують нову лінію оборони. Адже на захід від Авдіївки, за кілька кілометрів від міста, йде зниження місцевості, і дуже складно. Тим паче, що суттєвих рубежів там не було.

Про це інтерв'ю OBOZ.UA розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Тому вони будуються по ходу, і не одразу на лівому фланзі Авдіївки, а, на жаль, далі. На дальності 5-6 кілометрів від цього населеного пункту не було за що зачепитися, тому росіяни пройшли цю відстань на одному наступальному імпульсі. Але далі почалися наші рубежі та деякі резерви. Найчастіше ці рубежі прив'язувалися до висот, використовувалися природні водні перепони тощо. І саме на цих рубежах планується призупинити наступ супротивника, тобто стабілізувати ситуацію", - пояснив він.

Ці рубежі перебувають на захід від таких населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

Українські війська використовуються будь-які можливості, щоб зупиняти просування противника. Рубежі будуються, зокрема, по населених пунктах, посадках, височинах, пагорбах, висотах, де можна ефективно знімати артилерію. Там більше географічних можливостей.

За словами Романенка, не виключено, що ці села – Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське – може захопити ворог.

Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське / Фото: DeepStateMAP

"Ведуться бойові дії навколо цих населених пунктів, вони максимально використовуватимуться в організації бойових дій", - пояснив генерал.

За Новомихайлівку також тривають запеклі бої. Ігор Романенко каже, що села можна утримати за однієї умови – наявності резервів.

"Я не можу сказати, які резерви є на цьому напрямку. Наші Сили оборони докладають зусиль, але потрібні ті самі боєприпаси, той самий особовий склад".

Новомихайлівка / Фото: DeepStateMAP

На лінії фронту на Бахмутському напрямку фактично опинились села Богданівка, Іванівське, Кліщіївка.

"У вкрай тяжкому стані Іванівське. На жаль, там може бути перспектива залишення (ЗСУ - ред.). Це такий хаб. Ми пам'ятаємо цей населений пункт, цю назву з того часу, коли наші захисники билися за Бахмут. Це дуже важливе село, але ситуація там важка. Часів Яр стоїть, він і далі відбиватиметься. Він розташований на височині, там і раніше були рубежі. Він важливіший і представляє серйозні можливості з погляду організації оборони навколо нього. Це відбувається зараз", - резюмував генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Часів Яр / Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, Романенко пояснив, за яких умов ЗСУ можуть перейти в контрнаступ.

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