Генерал ЗСУ розповів, звільнення якого міста стане "ключем" до деокупації Криму

Збройні сили України можуть відрізати Росії всі підступи до Криму. Це зробить деокупацію півострова реальним завданням для ЗСУ.

Українська армія зможе почати звільнення тимчасово окупованого Росією Криму після деокупації Мелітополя у Запорізькій області. Вихід ЗСУ на узбережжя Чорного і Азовського морів створить умови для ударів по Чорноморському флоту РФ.

Про це написав військовий експерт, генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко у авторській колонці на ZN.UA.

Він звернув увагу, що наступ української армії в напрямку Токмака і Мелітополя розділить війська Росії на східну і західну частини.

"Критичність становища, в якому опиниться агресор у разі звільнення нами Мелітополя, важко перебільшити. Не варто описувати зрозумілий подальший розвиток подій з виходом наших військ на кримські перешийки, звільнення Криму, подальший розгром військ агресора на сході", – написав Савченко.

При цьому він вказав, що вихід ЗСУ на узбережжя морів дасть можливість завдавати ударів по Керченському мосту, поромних переправ через Керченську протоку, а також по базах Чорноморського флоту РФ в Криму і Новоросійську.

"Таким чином, російські війська позбавлятимуться можливості бити ракетами по Україні і втратять логістичні можливості", – переконаний експерт.

Що кажуть про звільнення Криму

У Міністерстві оборони України після деокупації Херсона роблять сміливі прогнози щодо звільнення Криму. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов не виключив, що ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією може завершитися до весни.

Згодом Міноборони в своєму Twitter повідомило, що взимку не варто чекати на паузу в бойових діях, і зробило ще один натяк щодо Криму.

"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, найімовірніше, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму", – йдеться в повідомленні.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що українська артилерія після виходу на узбережжя Дніпра на Херсонщині отримала змогу контролювати територію біля Криму.

Своєю чергою, окупанти біля адміністративного кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ. Окопи росіян біля пункту пропуску "Чонгар" і в районі Армянська потрапили на супутникові знімки.

Бої за Бахмут, звільнення Криму та крах Чорноморського флоту РФ - Петро Черник

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