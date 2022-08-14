"Зламу хребта армії РФ" поки немає, треба готуватися до затяжної війни - генерал ЗСУ

Генерал ЗСУ наголосив, що британські військові - це професійні стратеги, тому їм варто вірити.

Про це 24 каналу розповів генерал ЗСУ, перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос.

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"Британці як військові стратеги мають чудовий досвід і вони завжди кажуть правду, а не намагаються комусь сподобатися", – зауважив Кривонос.

Генерал ЗСУ попередив про "важкі бої та втрати" і додав, що про жоден "злам хребта російської армії" поки не йдеться.

"Попереду ще багато безсонних ночей, багато боїв, багато втрат, але якщо все правильно підготуватися, реалізувати все і об'єднатися, а також не брехати власному народу, як роблять це деякі керівники ОП, тоді в нас величезний шанс перемогти в цій війні", – заявив Кривонос.

Він закликав готуватися до затяжної війни всій державі. Оскільки, за його словами, росіяни мають більший запас стратегічний, що стосується і нафти, і пального, і техніки, і оборонні підприємства, які цілодобово випускають продукцію,на відміну від України.

"В першу чергу, це підготовка державної економіки до цієї війни, підготовка інфраструктури та підготовка навчених людських ресурсів (військових - ред.) для поповнення втрат на фронті. Без цього неможливе продовження війни", – пояснив Кривонос.

Нагадаємо, партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничний міст. Через це окупанти в істериці кинулись розшукувати патріотів України, проте нікого так і не знайшли.

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