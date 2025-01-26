Генерала Андрія Гнатова призначили заступником начальника Генштабу: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого на посаду командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”. Натомість попередній очільник ОСУВ "Хортиця" генерал-майор Андрій Гнатов, який досі очолював ОСУВ “Хортиця”, буде призначений на посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Про це глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

"Генерал-майор Андрій Гнатов направлений у Генеральний штаб на посаду заступника начальника Генштабу, і його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища Якість взаємодії між штабами й фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з Головкомом Олександром Сирським – на всіх рівнях завдання поставлені", – сказав Зеленський.

Що відомо про Андрія Гнатова

Станом на 2014 рік проходив службу в одному з батальйонів морської піхоти Військово-морських сил України у Криму. Він був серед числа тих морпіхів, які не зрадили присязі й вийшли на материкову частину України після окупації півострова.

З 2016 до 2018 року Андрій Гнатов керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти. З 2018 до 2021 року командував 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

З 2022 року полковник Гнатов обіймав посаду начальника штабу – заступника командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗС України. Також командував оперативним угрупованням військ (ОУВ) "Примор’я" на Одеському напрямку.

2022 року очолив оборону Миколаєва замість генерала Дмитра Марченка.

У листопаді 2022 року став одним із командувачів по деокупації Херсонщини.

Навесні 2023 року призначений керувати обороною Бахмута

У квітні 2024 року став командувачем військ оперативного командування "Схід".

24 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський після гучного скандалу замість Юрія Содоля призначив Андрія Гнатова командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

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