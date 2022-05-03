Генерали налякані: військовий експерт повідомив, скільки часу залишилося у російської армії

Олег Жданов розповів про те, що саме деморалізує військових РФ.

Російські офіцери не поспішатимуть тепер у відрядження до України.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в ефірі "Україна 24", коментуючи нещодавній наліт ЗСУ на командні пункти російської армії в Ізюмі, де перебував начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов.

"Я думаю, що ми сильно зіпсували їм ті плани, які вони мали там затвердити. Адже приїзд високого начальства завжди свідчить про те, що вони або намагалися виправити ситуацію за місцем, або намагалися внести корективи в наявні плани, бо залишилося сім днів до 9 травня і, мабуть, треба доповідати в Кремлі про якісь успіхи", — сказав експерт.

Також Жданов пояснив, що може означати ймовірне поранення Герасимова. Експерт зазначив, що ця інформація цілком може бути правдивою, адже уже з’являється інсайдерська інформація з російських джерел про те, що Герасимов отримав осколкове поранення в ногу, після чого швидко відбув назад до Москви.

"Для російської армії це буде мати негативні наслідки. Тому, що навіть сам факт, що ми вичислили місцеперебування начальника Генерального штабу і ще й завдали удару, фактично вигнали його з нашої території — це ще більше має деморалізувати. Причому не стільки, напевно, війська, війська можуть про це і не дізнатися, особливо на передовій, від них будуть приховувати це, але Генеральний штаб це деморалізує", — сказав він.

Тепер, наголошує Жданов, далеко не кожен представник Генерального штабу погодиться поїхати у відрядження до України, щоб проконтролювати війська та покомандувати. "Це деморалізація вищих органів військового управління", - наголосив експерт.

Крім того, Жданов зазначив, що на фронті на всіх напрямках, за винятком Харкова, ідуть бої.

"Ми тримаємо оборону, Росія пробує атакувати. Саме атакувати. Говорити про наступ не доводиться. Єдине з позитиву – це те, що на Харківському напрямку ми їх підтискаємо і потроху відсуваємо їх від Харкова", — повідомив він.

Водночас, як повідомив New York Times із посиланням на українських та американських високопоставлених посадовців, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов відвідав передову на сході України, зокрема місто Ізюм Харківської області. Однак нібито він встиг виїхати до того, як ЗСУ атакували позиції окупантів.

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