Генерали намагаються виконати політичний наказ Путіна – "взяти Донбас" до кінця березня: експерт

Намагання росіян показати кремлівському диктатору хоч якийсь результат на Донбасі пояснюють втрати величезних людських ресурсів та живої сили.

Російські генерали намагаються використати час, щоб виконати політичний наказ президента РФ Володимира Путіна – окупувати Донеччину та Луганщину. Саме тому вони вкидають такі величезні людські ресурси та живу силу.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Військовий експерт також зазначив, що росіяни обстрілюють Краматорськ, завдають ударів по всій Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині. Все це демонструє оскаженілий характер дій противника, який не рахується з будь-якими втратами, й намагається створити умови, щоб виконати завдання Путіна.

"Але українське командування чітко розуміє, якими діями противник намагається цього досягти. Де сильні сторони ЗСУ, а де слабкі місця противника. ЗСУ знищують потужність противника, даючи можливість підготуватися до контрнаступу", - резюмував Самусь.

Нагадаємо, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що для російських військ, що діють на Донецькому напрямку, встановили ліміт використання боєприпасів. Окупанти відчувають їхню нестачу.

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