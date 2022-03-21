Генерали-окупанти родом з України підготували напади на батьківщину і брехали рідним, що війни не буде

Генерали-окупанти родом з України підготували напади на батьківщину і брехали рідним, що війни не буде

У родичів обох генералів вже провели обшуки.

Українським спецслужбам відомо щонайменше про двох високопосадовців російської армії, які народились і виросли на Вінниччині. І які нині причетні до злочинних наказів бомбити Україну. Це заступник керівника головного управління генштабу Володимир Алексєєв та заступник керівника 5-ї служби ФСБ – генерал Анатолій Болюх. Обидва виросли на Поділлі, не так давно приїздили в гості до родичів і навіть обіцяли рідним в Україні, що війни не буде.

Про це йдеться в ТСН.

70-річний Віктор Болюх відволікається від новин про війну. «Оце страхіття, що твориться, як вбивають дітей, жінок. Це просто жах, я дивлюсь і в мене сльози», - каже Віктор.

Він - звичайний вінницький пенсіонер, та має непростих родичів у Росії. Молодший брат пана Віктора – заступник начальника 5-ї служби ФСБ - Анатолій Болюх. Саме цей відділ, за даними українських спецслужб, відповідає в Росії за зовнішню розвідку. Є дані, що саме генерал Болюх разом з своїм керівником Сергієм Бєсєдою доповідав про ситуацію в Україні, після чого – Путін і розпочав вторгнення.

«Коли він став майором, коли батькові стало погано, я дізнався, що він працює в КГБ. Він приїздав у Вінницю, все було нормально ми з ним домовились про політику взагалі не розмовляти», - розповідає брат.

Востаннє генерал був у Вінниці у березні 2014 року. Тоді про війну- запевняє Віктор Болюх- теж не говорили. Каже, начебто не знав, що брат ще працює у ФСБ, думав, той вже на пенсії.

«Коли почалася ця проклятюща війна. Коли росіяни напали, я теж її сприйняв як непотрібне, розумів, що це вбивство жінок, дітей. Я засуджую цю агресію, цю війну, кому воно все потрібне», - переконує чоловік.

А у маленькому селі Куманівці, у Хмільницькому районі, народився і виріс російський військовий Володимир Алєксєєв. «Офіцер, генерал. Ким працює не знаю, він ніколи не говорив про це», - каже Юрій Алексєєв.

Що родичі та знайомі розповідають про генералів-окупантів, які родом з України

Генерала добре знають у рідному селі, навіть колись пишалися ним. Нині ледь не проклинають - Володимир Алєксєєв - перший заступник начальника головного управління Генштабу Росії. А тут його двоюрідний брат – Юрій. Востаннє говорив з родичем за день до повномасштабного вторгення Росії на українську землю.

«До війни я в нього запитав: «Володь буде війна?». Він сказав, що ні. "Працюй спокійно, тренуй діток", видно обманув», - розповідає брат.

Юрій працює вчителем фізкультури у місцевій школі, каже свояка колись знав як совісного і порядного чоловіка. Як той може брати участь у масових вбивствах українців, не розуміє. І сьогодні звертається до брата, бо вважає: як і інші військові-високопосадовці він здатен зупинити війну.

«Рідний брат, я стою на нашій батьківщині ,в Куманівцях, зараз над цією землею рвуться ракети, ваші ракети, йде війна, гинуть жінки і діти. Я знаю, що ти порядна людина. Я тебе прошу, Володь, перестань воювати проти нас», - закликає брат.

Але той навряд чи захоче почути: навіть на телефонні дзвінки більше не відповідає. Хоч Юрій намагався телефонувати і навіть відео розбомблених міст братові скидав. «Я їм скидав кадри, показував, що з Харьковом робиться , Маріуполем, я скидав. Зараз я скидав, вони заблоковують, не доходить до адресата», - розповідає чоловік.

У СБУ кажуть, саме генерал Алєксєєв організовував підривну розвідувальну операцію проти України. І безпосередньо планував бойові завдання. Уродженець маленького села на Вінниччині міг виступити проти війні, але не захотів. Так само як і ФСБівець Анатолій Болюх.

На Вінниччині у родичів обох генералів вже провели обшуки, нині українські спецслужби пильно стежать за всіма родичами російських військових.

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