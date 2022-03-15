Генерали, полковники та командири полку: скільки російських офіцерів знищила українська армія

Українські військові ліквідували щонайменше чотири генерал-майора РФ.

Сьогодні, 15 березня, 20-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. За цей час армія окупантів не те що не змогла здійснити бліцкриг, вона понесла рекордні втрати - понад 13,5 тис. особового складу. Для порівняння, за 30 років воєн втрати РФ у так званих "миротворчих місіях" склали 17 тис. Більше того українським бійцям вдалося знищити серед окупантів не мало представників високого військового рангу.

ТСН.ua зібрав втрати серед військових офіцерів РФ.

3 березня повідомлялося, що під Гостомелем біля Києва було розгромлено підрозділ так званих “кадирівців” - елітного чеченського спецназу Росгвардії на чолі з генералом Магомадом Тушаєвим. Під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомада Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку Росгвардії із Чечні.

4 березня стало відомо, що ЗСУ знищили першого російського генерала - замкомандувача 41-ї армії генерал-майора Суховецького.

5 березня на підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України було завдано авіаційного удару по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів та знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.

Того ж дня у Волновасі Донецької області ЗСУ ліквідували терориста Воху. Після смерті Мотороли він керував розвідбатом "Спарта".

8 березня стало відомо, що під Харковом під час боїв ЗСУ із окупантами, які напали на нашу державу, українські захисники ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова. Окупант Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Путін нагородив його медаллю "за повернення Криму".

Фото з соціальних мереж

10 березня у Київській області Збройні сили ліквідували командира полку російської армії полковника А.Захарова, який особисто з рук Путіна 2016 року отримав військову нагороду.

11 березня стало відомо, що Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В'ячеслава Маклагіна. Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії. До слова, президент країни-агресорки Володимир Путін нагородив Маклагіна “орденом Мужності”. Поховали російського окупанта у Ростовській області.

11 березня ліквідували російського генерала-майора, командувача 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) Андрія Колеснікова.

t.me/Pravda_Gerashchenko

14 березня українські військові ліквідували російського полковника Сергія Порохню, який був командиром 12 інженерної бригади.

15 березня Збройні сили України ліквідували ще одного генерала Російської Федерації. Прізвище та посада встановлюється. Зауважимо, раніше про знищення генерал-майора окупаційних військ повідомляли бійці полку "Азов".

facebook.com/Сухопутні війська України

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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