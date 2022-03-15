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Генерали, полковники та командири полку: скільки російських офіцерів знищила українська армія

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Генерали, полковники та командири полку: скільки російських офіцерів знищила українська армія

Українські військові ліквідували щонайменше чотири генерал-майора РФ.

Сьогодні, 15 березня, 20-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. За цей час армія окупантів не те що не змогла здійснити бліцкриг, вона понесла рекордні втрати - понад 13,5 тис. особового складу. Для порівняння, за 30 років воєн втрати РФ у так званих "миротворчих місіях" склали 17 тис. Більше того українським бійцям вдалося знищити серед окупантів не мало представників високого військового рангу.

ТСН.ua зібрав втрати серед військових офіцерів РФ.

3 березня повідомлялося, що під Гостомелем біля Києва було розгромлено підрозділ так званих “кадирівців” - елітного чеченського спецназу Росгвардії на чолі з генералом Магомадом Тушаєвим. Під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомада Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку Росгвардії із Чечні. 

4 березня стало відомо, що ЗСУ знищили першого російського генерала - замкомандувача 41-ї армії генерал-майора Суховецького.

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5 березня на підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України було завдано авіаційного удару по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів та знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.

Того ж дня у Волновасі Донецької області  ЗСУ ліквідували терориста Воху. Після смерті Мотороли він керував розвідбатом "Спарта".

8 березня стало відомо, що під Харковом під час боїв ЗСУ із окупантами, які напали на нашу державу, українські захисники ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова. Окупант Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Путін нагородив його медаллю "за повернення Криму".

© Фото з соціальних мереж
Фото з соціальних мереж

10 березня у Київській області Збройні сили ліквідували командира полку російської армії полковника А.Захарова, який особисто з рук Путіна 2016 року отримав військову нагороду.

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11 березня стало відомо, що Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В'ячеслава Маклагіна. Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії. До слова, президент країни-агресорки Володимир Путін нагородив Маклагіна “орденом Мужності”. Поховали російського окупанта у Ростовській області. 

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11 березня ліквідували російського генерала-майора, командувача 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) Андрія Колеснікова

© t.me/Pravda_Gerashchenko
t.me/Pravda_Gerashchenko

14 березня українські військові ліквідували російського полковника Сергія Порохню, який був командиром 12 інженерної бригади. 

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15 березня Збройні сили України ліквідували ще одного генерала Російської Федерації. Прізвище та посада встановлюється. Зауважимо, раніше про знищення генерал-майора окупаційних військ повідомляли бійці полку "Азов".

© facebook.com/Сухопутні війська України
facebook.com/Сухопутні війська України

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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