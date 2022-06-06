Генерали РФ хочуть виконати наказ Путіна: військовий експерт про актуальну ситуацію на Харківському напрямку

Ворог намагається вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей.

На Харківському напрямку українська армія тримає оборону, проводить маневри, знищуючи російських окупантів.

За словами військового експерта, колишнього речника АТО Владислава Селезньова під час інформаційного марафону телеканалу "Freeдом", концентрація сил та засобів резервів російської армії в районі Ізюма дійсно спостерігається.

За його інформацією, мета проводити наступи за двома напрямками: з боку Ізюму через Довгенське у бік Слов'янська, а також з боку Лимана у бік Слов'янська. Генерали РФ хочуть виконати наказ Путіна вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей.

"Наш Генштаб чекає на постачання військової техніки від західних партнерів, щоб новоукомлектовані підрозділи мали можливість вступити в бій і працювати на відповідних відстанях високоточною зброєю", - зазначив Селезньов.

Нагадаємо, національній поліції надано право здійснювати адміністративне затримання військовозобовʼязаних у разі порушення ними законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до територіального центру комплектування (ст. ст. 259, 262 КУпАП, ч. 3 ст. 38 Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу").

Читайте також: