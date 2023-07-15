Генералів РФ звільняють не лише за провали на фронті, а й за відкриту критику Міноборони – британська розвідка

Відсторонення командувача 58-ї загальновійськової армії Росії Івана Попова, імовірно, пов'язане з висловленням ним занепокоєння щодо проблем в армії РФ. Його аудіозвернення, що потрапило до Мережі, сигналізує про серйозне невдоволення значної частини російського офіцерського складу діями вищого військового керівництва РФ. За словами Попова, Міноборони Росії "вдарило по них із тилу, жорстоко обезголовило армію в найскладніший і найнапруженіший момент".

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Там зазначили, що російські офіцери виражають все більше невдоволення роботою вищого військового керівництва РФ, зокрема міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу генерала Валерія Герасимова

"В Росії регулярно звільняли командирів від початку вторгнення в Україну, але усунення генерал-майора Івана Попова з посади командира 58-ї загальновійськової армії привертає увагу тим, що причиною його звільнення, ймовірно, було висловлення занепокоєння, а не негативні результати його роботи", - йдеться у повідомленні.

Коментарі Попова демонструють серйозне невдоволення, яке, ймовірно, відчувають багато офіцерів до вищого військового керівництва. Ці скарги в багатьох аспектах відповідають скаргам власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який висловив їх перед своїм заколотом у червні 2023 року.

Нагадаємо, Роман Світан розповів, де російські загарбники не здатні втримувати оборону тимчасово окупованих територій та можуть готувати нові "жести доброї волі".

Читайте також: