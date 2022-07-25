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Генеральний секретар НАТО анонсував новий пакет допомоги Україні: що він включатиме

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Генеральний секретар НАТО анонсував новий пакет допомоги Україні: що він включатиме

Фото: Associated Press

Альянс максимально сприятиме переходу ЗСУ на сучасне озброєння.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував новий пакет допомоги Україні, який включатиме сотні переносних комплексів для протидії безпілотникам. 

Про це він заявив в інтерв'ю сербській газеті Kurir.

"НАТО надасть комплексний пакет допомоги, включаючи засоби захищеного зв'язку, паливо, медикаменти та захисні жилети, обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних протибезпілотних комплексів. У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО, покращити оперативну сумісність та ще більше зміцнити її інститути оборони та безпеки", – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 152-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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