Генеральний секретар НАТО анонсував новий пакет допомоги Україні: що він включатиме

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував новий пакет допомоги Україні, який включатиме сотні переносних комплексів для протидії безпілотникам.

Про це він заявив в інтерв'ю сербській газеті Kurir.

"НАТО надасть комплексний пакет допомоги, включаючи засоби захищеного зв'язку, паливо, медикаменти та захисні жилети, обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних протибезпілотних комплексів. У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО, покращити оперативну сумісність та ще більше зміцнити її інститути оборони та безпеки", – наголосив Столтенберг.

Також читайте Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил НАТО

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 152-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: