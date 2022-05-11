Генеральний секретар ООН розповів, коли між Росією та Україною можуть початись мирні переговори

Генеральний секретар ООН розповів, коли між Росією та Україною можуть початись мирні переговори

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що настане час, коли будуть мирні переговори щодо України.

Проте він зазначив, що ці переговори відбудуться не найближчим часом.

Про це пише Guardian

Під час прес-конференції з президентом Австрії Гутерріш заявив, що ця війна не триватиме вічно.

"Ця війна не триватиме вічно. Настане час, коли відбудуться мирні переговори. Я не бачу перспективи цьому в найближчому майбутньому. Але можу сказати одне: ми ніколи не здамося", - заявив генсек ООН.

Нагадаємо, прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков прокоментував імовірність запровадження у Росії воєнного стану.

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