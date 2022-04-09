Геноцид на Київщині: за сьогодні у Бородянці рятувальники витягли з-під завалів 10 тіл

Геноцид на Київщині: за сьогодні у Бородянці рятувальники витягли з-під завалів 10 тіл

Найбільше постраждала центральна частина селища, де окупанти били ракетними ударами з літаків.

За сьогодні у Бородянці на Київщині рятувальники витягли з-під завалів 10 тіл.

Про це 9 квітня в ефірі інформаційного марафону розповів заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк.

"Наразі підрозділами ДСНС проводяться роботи по семи житлових будинках. Це дві панельні дев’ятиповерхівки та п’ять п’ятиповерхівок. На двох будинках на сьогоднішній день роботи завершені", - сказав Данилюк.

Рятувальник уточнив, що вісім тіл дістали з-під завалів найбільш зруйнованих дев’ятиповерхівок та два тіла виявили у п’ятиповерхових будинках. Загалом з початку доби у завалах в Бородянці виявили 10 тіл.

Данилюк зазначив, що найбільше постраждала центральна частина селища, де окупанти били ракетними ударами з літаків.

"Саме по панельних будинках, які повністю руйнуються – складаються, як карткові. Крім того, є дуже багато пошкоджень по приватному сектору, але поки розбираємо багатоповерхівки, тому що там у підвалах є тіла загиблих людей", - пояснює Данилюк.

За його інформацією, роботу на об’єктах ускладнюють панелі та перекриття, які провисли і можуть обвалитися. Рятувальники намагалися пробратися у підвали з бічних входів будинків, але вони повністю завалені. До робіт активно залучають волонтерів.

"Щоденно залучають близько 80-ти добровольців, які допомагають очищати вулиці і під’їздні шляхи, а також нескладні завали. Також волонтерами забезпечується харчування рятувальників і надається допомога населенню як харчуванням, так і одягом", - зазначив рятувальник.

На питання, чи можуть під завалами ще лишатися живі люди, Данилюк відповів, що надія завжди повинна бути, але, судячи з характеру руйнувань, це малоймовірно.

Нагадаємо, у ЗСУ показали, як сапери очищують околиці та передмістя Києва від ворожих мін та снарядів.

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