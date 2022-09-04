"Геноцид продовжується": Федоров розповів, як окупанти блокують допомогу мирним жителям в Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі люди залишилися без жодної допомоги через російських загарбників.

Окупанти знову не пропустили вантажівки із гуманітарною допомогою і не дозволили надати необхідний жителям області вантаж.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На перетині лінії розмежування - в Василівці - ворог припинив пропускати вантажівки з гуманітарним вантажем. За весь час війни ворог не доправив до наших лікарень жодної коробки медикаментів, жодної коробки засобів першої необхідності, а все це покривали наші волонтери, які щодня відправляли до наших лікарень 1-2 машини з тим, що в першу чергу необхідно. Вчора всі автівки, які були з гуманітарною допомогою, були розвернуті. Ворог продовжує знущатися і наші люди на тимчасово окупованій території не зможуть отримати навіть медичну допомогу. Тож геноцид продовжується", - сказав він.

Нагадаємо, після нападу на Україну 24 лютого російські окупаційні війська, зокрема, захопили частину території Запорізької області. Окупанти зайшли до 150-тисячного Мелітополя після боїв зі Збройними силами України в лютому. Уже після входу російських військ у місті неодноразово проводили масові проукраїнські мітинги.

У Мелітополі знищено три локації з окупантами та їхнім складом боєприпасів - Іван Федоров

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