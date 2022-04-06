Геноцид у Бородянці: окупанти бомбили багатоповерхівки і забороняли діставати з-під завалів похованих живцем людей

Росіяни скинули бомби на 9-ти поверхові будинки. І ті люди, які перебували у підвалах, виявилися заживо похованими.

У Бородянці під Києвом росіяни з перших днів окупації розстрілювали мирних мешканців і житлові будинки.

Про це розповів в. о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко.

За його словами, Бородянка зруйнована майже повністю, особливо багатоповерхова забудова.

"Перші дні, коли проходили колони, вони (росіяни. — Ред.) розстрілювали мирних жителів, розстрілювали мирні домівки. Не звертаючи уваги на те, що по них ніхто не відкривав вогню. Тому що у селищної територіальної оборони були тільки автомати. Але вони розстрілювали і будинки, і жителів", — зазначив Єрко.

Він повідомив, що коли проходила колона окупантів, росіяни відкрили вогонь по мешканцях з автоматів. Тоді загинули 8 людей. Пізніше росіяни стріляли по людях не лише з автоматів, а й із важкого озброєння, БТРів і танків.

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"Першого авіаційного удару зазнало саме наше селище. Були скинуті бомби на 9-ти поверхові будинки. І ті люди, які перебували у підвалах, виявилися заживо похованими. Ми одразу намагалися відкопати їх. Була оголошена повітряна тривога. Потім пішли знову колони, БТР — і стріляли по тих машинах і людях, які намагалися відкопати загиблих. Ми зверталися до них письмово — розкопувати ніхто не дозволяв", — сказав Єрко.

Скільки людей загинули під завалами багатоповерхівок, поки невідомо.

Очільник Бородянської селищної ради розповів, що окупанти всіляко заважали евакуції мирного населення з Бородянки.

"Під час окупації ніяких "зелених коридорів" на вивезення людей нам ніхто не давав. Так званий "зелений коридор", коли ми вперше його домоглись, існував не з 9 до 15, а 1 годину 20 хвилин. Ми евакуювали близько 400 людей з будинку-інтернату. Наступного разу ми намагалися евакуювати людей, але були бойові дії. Лише на третій раз вдалося доїхати до тих населених пунктів, звідки людей змогли евакуювати", — каже Єрко.

Загарбники не давали можливості повідомити людей про евакуацію. Через відсутність електрики і зв'язку зробити це було майже неможливо.

"Гучномовці не давали, ходити по вулиці не давали. Зв'язку в Бородянці не було вже близько 10 днів. Як сповістити людям, що їдуть їх визволяти — ми не знали. Тому на свій страх і ризик посилали сміливців, які бігли вулицями і кричали, що йде евакуація. А коли почалася евакуація на Гомель в Білорусь — люди вже не знали, чи то забирають їх на Гомель, чи то їх будуть везти на вільні території України", — зазначив він.

Наразі в Бородянці працює штаб, дістають тіла загиблих з-під завалів, ведуться роботи з розмінування. Є вже один нещасний випадок, коли людина підірвалася на міні. Також у місті багато мародерів, тому влада робить усе можливе, аби запобігти таким ганебним випадкам.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

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