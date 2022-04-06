Геноцид у Бучі: NYT опублікував відео, як росіяни з бронемашини розстріляли велосипедиста

Геноцид у Бучі: NYT опублікував відео, як росіяни з бронемашини розстріляли велосипедиста

Через кілька тижнів, після того, як місто звільнили, тіло людини в цивільному одязі біля велосипеда було знайдене точно у цьому місці.

Російські окупанти з бронемашини вистрілили у велосипедиста під час окупації Бучі.

Відео опублікувало американське видання The New York Times.

На відео видно, як велосипедист рухається вулицею в Бучі, і виїжджає на велосипеді за ріг на іншу вулицю, де стояла російська техніка.

Як тільки велосипедист виїжджає на поворот, російська бронемашина робить кілька висококаліберних снарядів уздовж магістралі. Друга бронемашина робить два постріли в бік велосипедиста. На місці події піднімається шлейф пилу та диму.

Відео – це кадри з повітря, зняті українськими військовими наприкінці лютого, коли російські війська все ще утримували місто. Через кілька тижнів, після того, як місто звільнили, тіло людини в цивільному одязі біля велосипеда було знайдене точно у цьому місці. Поруч лежить бетонний стовп, який, очевидно, впав від удару снаряда. Пошкодження стовпа відповідають висококаліберним боєприпасам.

New York Times

На кадрах з повітря можна розгледіти російські бронемашини БМД-4, зазвичай оснащені 100-міліметровою гарматою та 30-міліметровою гарматою.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

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