Геноцидна політика РФ: Зеленський прокоментував масову "мобілізацію" кримських татар окупантами

За його словами, такі дії окупантів — причина для негайної й жорсткої реакції всього світу.

В окупованому Криму більшість повісток загарбники роздали саме кримським татарам.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 25 вересня.

"Катастрофічна ситуація в окупованому Криму. Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу: більшість мобілізаційних повісток розписана там саме на киримли (самоназва кримських татар. – Ред.)", — сказав президент.

За словами Зеленського, такі дії окупантів — ще один елемент геноцидної політики Росії і ще одна причина для негайної й жорсткої реакції всього світу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль використовує мобілізацію, аби знищити корінні народи РФ.

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